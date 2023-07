Nach dem Putsch

Der Chef der Präsidentengarde, Tchiani, hat sich zum neuen Anführer im Niger erklärt. (AFP / -)

Im staatlichen Fernsehen wurde der bisherige Chef der Präsidentengarde als Staatsoberhaupt bezeichnet. Oberst Abdramane, der am Mittwoch bereits die Machtübernahme verkündet hatte, erklärte die Verfassung für ausgesetzt und alle staatlichen Institutionen für aufgelöst.

Aufgrund der unklaren Machtverhältnisse drohte die EU damit, das westafrikanische Land nicht länger zu unterstützen. Die UNO erklärte, weiterhin humanitäre Hilfe ins Land zu liefern. Sie habe aber keinen Kontakt zu den neuen Machthabern. Offiziere der Präsidentengarde hatten den demokratisch gewählten Präsidenten von Niger, Bazoum, am Mittwoch in seinem Palast in Niamey festgesetzt.

Nach Einschätzung des deutschen Verteidigungsministers Pistorius sind die im Niger stationierten Bundeswehrsoldaten derzeit nicht akut gefährdet. Der SPD-Politiker sagte dem Magazin "Der Spiegel", man habe allerdings noch kein klares Bild.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.