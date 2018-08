China hat einen US-Bericht zurückgewiesen, wonach sein Militär womöglich Luftangriffe auf amerikanische Ziele trainiert.

Washington betreibe "reines Rätselraten", teilte das Verteidigungsministerium in Peking mit. Die Volksrepublik sei auf dem Weg einer friedvollen Entwicklung und verfolge eine defensive nationale Strategie. Die Modernisierung der Armee habe lediglich zum Ziel, die Souveränität des Landes zu schützen.



In einem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht des US-Verteidigungsministeriums zum Zustand des chinesischen Militärs hatte es geheißen, dieses habe in den vergangenen drei Jahren das Einsatzgebiet seiner Bomber über See rapide ausgedehnt, Erfahrungen in heiklen Meeresgebieten gesammelt und dabei vermutlich auch Angriffe auf Ziele der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten geprobt. Unklar sei indes, welche Botschaft Peking dadurch senden wolle.