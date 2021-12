Im Osten Myanmars sind die Überreste von etwa 30 Menschen in ausgebrannten Fahrzeugen gefunden worden. (AFP / Karenni Nationalities Defense Force (KNDF) )

Mehr als 30 Menschen, darunter vermutlich auch Kinder, seien in der Ortschaft Mo So im Osten des Landes erschossen und ihre Leichen verbrannt worden, sagte ein Dorfbewohner der Nachrichtenagentur AP. Ähnlich äußerte sich ein Vertreter der Menschenrechtsgruppe Karenni Human Rights Group gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Opfern handele es sich um Zivilisten, die wegen Kämpfen aus ihren Dörfern fliehen wollten, sagte er. Er gab an, die verkohlten Körper selbst gesehen zu haben. Die Karenni sind eine ethnische Gruppe im Vielvölkerstaat Myanmar. Die Hilfsorganisation Save the Children meldete zwei ihrer Mitarbeiter als vermisst. Nach eigenen Angaben setzte die Gruppe ihre Arbeit in mehreren Regionen Myanmars aus. Die vom Militär kontrollierte Zeitung "The Mirror Daily" berichtete, dass es gestern Kämpfe zwischen Militärangehörigen und lokalen Widerstandskämpfern in der Region gegeben habe.

In Myanmar, dem früheren Birma, herrscht seit dem Putsch im Februar vielerorts Chaos und Gewalt. Das Militär hatte die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet. Jeder Widerstand dagegen wird massiv unterdrückt. In vielen Teilen des südasiatischen Landes haben sich lokale bewaffnete Einheiten gebildet, um Widerstand gegen die Junta zu leisten. Immer wieder gibt es Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen in dem Krisenland.

