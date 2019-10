Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat eine größere Beteiligung Deutschlands an den Gemeinschaftskosten der Nato zugesagt.

Die Bundesrepublik habe sich bereiterklärt, zusammen mit den anderen europäischen Ländern mehr zu leisten, sagte die CDU-Vorsitzende in Kiel. Die Bündnispartner berieten derzeit über eine Reform zur besseren Verteilung der Kosten. Beim nächsten Nato-Gipfel solle darüber abschließend verhandelt werden.



In diesem Jahr zahlt Deutschland rund 313 Millionen Euro in die Gemeinschaftskasse. Mit dem Geld werden unter anderem die Nato-Zentrale in Brüssel und die militärischen Hauptquartiere mitfinanziert. Ein Teil ist zudem für gemeinschaftlich nutzbare Infrastruktur vorgesehen.