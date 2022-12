Proteste in Peru gegen die Absetzung des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo (AP/dpa/Martin Mejia)

Der Schutz etwa von Flughäfen und Wasserkraftwerken sei vor dem Hintergrund anhaltender Proteste erforderlich, teilte Verteidigungsminister Otarola in Lima mit. Derweil muss der entmachtete Präsident Castillo vorerst in Haft bleiben. Sein Einspruch gegen die Untersuchungshaft wurde vom zuständigen Richter als unbegründet abgewiesen. Castillo hatte versucht, einem Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen, indem er das Parlament für aufgelöst erklärte und per Dekret regieren wollte. Das Parlament bezichtigte ihn daraufhin des Verfassungsbruchs und setzte ihn ab. Schließlich wurde Castillo unter dem Vorwurf der Rebellion festgenommen. Seither gehen vor allem seine Anhänger auf die Straße und fordern Neuwahlen. Während der Proteste wurden bereits mehrere Menschen getötet.

Neue Staatschefin ist Castillos Stellvertreterin Boluarte, die nach seiner Absetzung zur Präsidentin Perus ernannt wurde.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.