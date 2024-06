Krieg im Nahen Osten

Militär kündigt tägliche taktische Pausen für mehr Hilfslieferungen an - Kritik von Ministern

Das israelische Militär hat örtlich begrenzte Kampfpausen im Süden des Gazastreifens angekündigt. Wie die Armee mitteilte, sollen so mehr Lieferungen von Hilfsgütern ermöglicht werden. Bis auf Weiteres werde es täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr auf einer Strecke vom Grenzübergang Kerem Schalom in Richtung Norden keine militärischen Aktivitäten geben. Der Einsatz gegen die Hamas in Rafah werde allerdings fortgesetzt.