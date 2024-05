Die russischen Angriffe auf die ukrainische Stadt Charkiw dauern an. (-/https://photonew.ukrinform.com/ Ukrinform/dpa)

Betroffen gewesen seien die Regionen Poltawa, Winnyzja, Odessa, Mykolajiw und Charkiw, hieß es. Vereinzelt seien Gebäude - darunter eine Verwaltung - beschädigt worden.

Die russische Seite sprach davon, dass mehr als einhundert ukrainische Drohnen zerstört worden seien. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass es bei einem Angriff im Gebiet Belgorod zwei Tote gegeben habe. Zudem sei bei einer der Attacken ein Umspannwerk in Sewastopol auf der Halbinsel Krim beschädigt worden. Die Rede war auch vom Ausbruch eines Feuers in einer Ölraffinerie in der Region Krasnodar.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.