Die Nato vertieft ihre Zusammenarbeit mit der Ukraine.

Wie das Militärbündnis mitteilte, wird das Land in das "Enhanced Opportunities Program" aufgenommen. Damit werden die Möglichkeiten der Ukraine ausgeweitet, sich an Nato-Manövern und anderen Projekten zu beteiligen. Die ukrainische Regierung erhält zudem Zugriff auf bestimmte geheime Informationen der Militärallianz. An dem Programm sind bislang Australien, Finnland, Schweden, Georgien und Jordanien beteiligt.



Nato-Diplomaten betonten, der neue Status sei kein weiterer Schritt in Richtung einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine.