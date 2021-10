Polens Regierung will die Armee deutlich verstärken.

Die Zahl der Soldaten solle von 110.000 auf 250 000 steigen, sagte Vizeregierungschef Kaczynski in Warschau. Als Gründe für die geplante Aufrüstung nannte er die schlechte internationale Lage und die geopolitische Lage Polens. Belarus führe mitder Schleusung von Migranten über die Grenze in die Europäische Union einen hybriden Krieg und Russland hege "imperiale Bestrebungen". Wenn man das Schlimmste vermeiden wolle - den Krieg - müsse wir nach der alten Regel der Abschreckung handeln: "Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor." Polen liege an der Ostflanke von EU und Nato und müsse in der Lage sein, sich für eine lange Zeit wirksam selbst zu verteidigen. Davon werde auch die Nato profitieren.



Nach den Worten Kaczynskis wird des Weiteren Militärgerät aus den USA angeschafft. Auch Waffen aus Europa würden in Betracht gezogen. Das Gesetz zur "Verteidigung des Vaterlandes" muss noch von Parlament und Präsident Duda genehmigt werden. Polen ist eines der wenigen Nato-Länder, die schon jetzt mindestens zwei Prozent ihre Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben.

