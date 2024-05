Demokratische Republik Kongo

In Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, war die Lage am Sonntag nach Angaben von Journalisten weitgehend ruhig. (Archivbild) (Samy Ntumba Shambuyi / AP / dpa / Samy Ntumba Shambuyi)

Ein Sprecher teilte in der Hauptstadt Kinshasa mit, insgesamt sechs Menschen seien getötet worden. Dabei habe es sich um den Oppositions-Politiker Malanga, drei seiner Mitstreiter und zwei Wachleute gehandelt. Zudem habe man rund 50 Menschen festgenommen. Am Sonntag hatte die Armee erklärt, Bewaffnete hätten versucht, in die Residenz des stellvertretenden Ministerpräsidenten Kamerhe einzudringen. Sicherheitskräfte hätten den Angriff abgewehrt. Den Angaben zufolge soll es sich um einen gescheiterten Putsch gehandelt haben. Kamerhe kandidiert für den Posten des Parlamentspräsidenten und gilt als enger Vertrauter von Staatschef Tshisekedi.

Die Residenz des Vize-Ministerpräsidenten liegt zwei Kilometer vom Präsidentenpalast in Kinshasa entfernt, in dem Areal sind auch einige Botschaften angesiedelt.

