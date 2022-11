Bolsonaro-Anhänger hatten auch vor Kasernen demonstriert. (Matias Delacroix/AP/dpa)

In einer gemeinsamen Mitteilung betonten Marine, Heer und Luftwaffe ihre Verpflichtung zur Demokratie. Sie bekräftigen auch das in der brasilianischen Verfassung garantierte Demonstrationsrecht, warnten aber auch vor möglichen Exzessen bei Protesten.

Nachdem der bisherige Präsident in der Stichwahl seinem Herausforderer Lula da Silva unterlegen war, gingen Bolsonaro-Anhänger auf die Straße und protestierten auch vor verschiedenen Kasernen. In vielen Bundesstaaten und in wichtigen Städten wie Rio de Janeiro, São Paulo und Brasília forderten sie ein Handeln des Militärs und warfen dem Lager von Lula Wahlbetrug vor. Das Militär kam in einem Bericht jedoch zu dem Schluss, dass die Wahl rechtmäßig durchgeführt worden war.

12.11.2022