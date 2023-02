Ein Treffen der Staatsführung in Pjöngjang mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. (AP)

Das berichteten Medien aus Pjöngjang unter Hinweis auf ein Treffen der Staatsführung, auf dem wichtige Ziele für das laufende Jahr erörtert worden seien. Nordkorea hatte in der vergangenen Woche mit harten Reaktionen gedroht, nachdem die USA und Südkorea ihrerseits angekündigt hatten, gemeinsame Militärübungen in diesem Jahr auszubauen. Die Manöver wiederum waren auch eine Antwort auf die zunehmenden Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch Nordkorea. Morgen begeht die Volksrepublik den 75. Gründungstag ihrer Armee. Beobachter schließen nicht aus, dass das Land dies mit einer Militärparade in Pjöngjang feiern könnte.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.