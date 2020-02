SPD-Generalsekretär Klingbeil hat einen Vorstoß aus der Union zurückgewiesen, Deutschland solle mit Frankreich einen Pakt über dessen Atomwaffen schließen.

Klingbeil sagte dem "Tagesspiegel", der Vorschlag sei gefährlich und völlig abwegig. Der Kalte Krieg sei vorbei, auch wenn Teile der CDU das noch nicht mitbekommen hätten. An einem nuklearen Wettrüsten werde man sich nicht beteiligen, auch nicht mit Frankreich zusammen.



Unionsfraktionsvize Wadephul hatte erklärt, Deutschland könne sich an der nuklearen Abschreckung mit eigenen Fähigkeiten und Mitteln beteiligen. Im Gegenzug solle Frankreich seine Atomwaffen unter ein gemeinsames Kommando der EU oder der Nato stellen. So könnte Präsident Macron zeigen, dass er tatsächlich bereit sei, mehr Europa zu wagen, meinte Wadephul.