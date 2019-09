Die USA verstärken ihre Truppenpräsenz in Polen.

Das kündigte Präsident Trump während eines Treffens mit dem polnischen Staatschef Duda in New York an. Beide Länder vereinbarten, dass 1.000 weitere zu den bisher 4.500 US-Soldaten in Polen stationiert werden. Trump betonte, die Regierung in Warschau werde Stützpunkte für die Soldaten bauen und sämtliche Kosten dafür tragen. Höchstwahrscheinlich würden die Truppen von anderen amerikanischen Militärstützpunkten in Europa abgezogen und nach Polen verlegt.



Die US-Regierung hatte in der Vergangenheit mehrfach gedroht, Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Hintergrund ist der Streit um die Verteidigungsausgaben. Gestern hatte sich Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer mit ihrem amerikanischen Kollegen Esper in Washington getroffen. Dabei stellte sie ein verstärktes militärisches Engagement Deutschlands in Aussicht.