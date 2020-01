Nach den iranischen Raketenangriffen auf Stützpunkte im Irak hat US-Präsident Trump auf eine Ankündigung militärischer Vergeltung verzichtet.

Es seien keine Amerikaner und auch keine Iraker zu Schaden gekommen, sagte Trump in Washington. Er kündigte weitere Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an. Das Land müsse alle nuklearen Ambitionen aufgeben und seine Unterstützung für Terrorismus einstellen. Der US-Präsident forderte andere Länder wie Deutschland auf, Abstand vom internationalen Atomabkommen mit dem Iran zu nehmen. Die internationale Gemeinschaft müsse einen neuen Vertrag mit Teheran aushandeln. - Die UNO rief alle Beteiligten zur Deeskalation auf. Bundesaußenminister Maas sagte dem ARD-Fernsehen, es gebe Hoffnung auf Entspannung. Der SPD-Politiker warb für diplomatische Gespräche. Irans Präsident Rohani hatte zuvor erklärt, falls die Vereinigten Staaten weitere Angriffe planten, werde man darauf antworten. - Der Iran hatte in der vergangenen Nacht die Militärstützpunkte Erbil und Ain-al-Assad bombardiert. Das Land reagierte damit auf die gezielte Tötung des hochrangigen Generals Soleimani durch die USA.