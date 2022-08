Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, wird vom taiwanesischen Außenminister Wu am Flughafen verabschiedet. Ihre nächste Station ist Südkorea. (dpa/Taiwan Ministry of Foreign Affairs)

In Taipeh sprach das Militär von einem schweren Verstoß gegen Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und einer Verletzung der Souveränität des Landes. Als Reaktion auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Taiwan hatte die Volksbefreiungsarmee bis Sonntag Manöver mit Schießübungen rund um die Insel und nahe der Küste angekündigt; mehrere

Sperrgebiete wurden dafür ausgewiesen. Pelosi hatte Taiwan die uneingeschränkte Unterstützung Washingtons zugesichert. Der Besuch der Demokratin in ihrer Funktion als Präsidentin des US-Repräsentantenhauses in Taipeh war der ranghöchste aus den Vereinigten Staaten seit einem Vierteljahrhundert. Peking erhebt auf Taiwan einen Machtanspruch und sieht die Insel als Teil der Volksrepublik an. Daher lehnt China offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh ab und hatte die USA vor der Pelosi-Visite gewarnt. Die Politikerin ist mittlerweile nach Südkorea weiter gereist.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.