Deutschland und neun weitere europäische Länder haben ihr Bedauern über den geplanten Ausstieg der USA aus dem Rüstungskontrollvertrag "Open Skies" ausgedrückt. Das Abkommen sei ein entscheidender Bestandteil des vertrauensbildenden Ordnungsrahmens, der geschaffen worden sei, um Transparenz und Sicherheit im euro-atlantischen Raum zu schaffen, hieß es in einer Erklärung von Bundesaußenminister Maas und mehreren Amtskollegen aus EU-Staaten.

Man bekenne sich zur weiteren Umsetzung des Abkommens mit Moskau. Der russische Vize-Außenminister Gruschko erklärte, sein Land werde vorerst am "Open-Skies"-Vertrag festhalten. Solange der Vertrag zwischen den Nato-Staaten und den ehemaligen Mitgliedern des Warschauer Pakts in Kraft bleibe, wolle man sich an alle Rechte und Verpflichtungen halten, die sich daraus ergäben, sagte Vize-Außenminister Gruschko der russischen Agentur Ria Nowosti.



Das Abkommen erlaubt den mehr als 30 Unterzeichnerstaaten Aufklärungsflüge im Luftraum der Vertragspartner. Die USA hatten gestern ihren Rückzug aus dem Pakt angekündigt. US-Präsident Trump wirft Russland vor, sich nicht daran zu halten.



Er hoffe, dass dies die verbleibenden Länder auch gewissenhaft machen würden, betonte Gruschko.



Das Abkommen "Open Skies" erlaubt den mehr als 30 Unterzeichnerstaaten Aufklärungsflüge im Luftraum der Vertragspartner. Die USA hatten gestern ihren Rückzug aus dem Abkommen angekündigt. US-Präsident Trump wirft Russland vor, sich nicht an den Vertrag zu halten.



Das Abkommen erlaubt den mehr als 30 Unterzeichnerstaaten Aufklärungsflüge im Luftraum der Vertragspartner. Die USA hatten gestern ihren Rückzug aus dem Pakt angekündigt. US-Präsident Trump wirft Russland vor, sich nicht daran zu halten.