Bundesaußenminister Maas hat die Ankündigung der US-Regierung bedauert, aus dem Militärabkommen "Open Skies" auszutreten. Der Vertrag sei ein wichtiger Bestandteil der europäischen Rüstungskontrollarchitektur. Er trage zu Sicherheit und Frieden auf praktisch der gesamten Nordhalbkugel bei, erklärte Maas gestern Abend.

Das Abkommen erlaubt den mehr als 30 Unterzeichnerstaaten Aufklärungsflüge im Luftraum der Vertragspartner. Zu diesen gehören neben Nato-Ländern Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts. US-Präsident Trump wirft Russland vor, sich nicht an den Vertrag zu halten. Die Regierung in Moskau wiest dies zurück.



Maas betonte, es habe in den letzten Jahren auf der Seite Russlands in der Tat Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Vertrags gegeben. Aus deutscher Sicht rechtfertige dies aber keine Kündigung. Er appellierte an Russland, zur vollen Umsetzung des Vertrags zurückzukehren. - Die Nato hat wegen der Ankündigung aus Washington für heute eine Dringlichkeitssitzung einberufen.