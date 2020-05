Trotz der Ausstiegs-Ankündigung der USA will Russland vorerst am Open-Skies-Vertrag zur militärischen Luftüberwachung festhalten.

Solange der Vertrag zwischen den Nato-Staaten und den ehemaligen Mitgliedern des Warschauer Pakts in Kraft bleibe, wolle man sich an alle Rechte und Verpflichtungen halten, die sich daraus ergäben, sagte Vize-Außenminister Gruschko der russischen Agentur Ria Nowosti. Er hoffe, dass dies die verbleibenden Länder auch gewissenhaft machen würden.



Das Abkommen "Open Skies" erlaubt den mehr als 30 Unterzeichnerstaaten Aufklärungsflüge im Luftraum der Vertragspartner. Die USA hatten gestern ihren Rückzug aus dem Abkommen angekündigt. US-Präsident Trump wirft Russland vor, sich nicht an den Vertrag zu halten.