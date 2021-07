Syrien hat Israel einen weiteren Luftangriff in der Provinz Homs vorgeworfen.

Flugabwehrsysteme hätten die meisten Raketen abgeschossen, zitierte die staatliche syrische Nachrichtenagentur einen Militärvertreter. Der Luftangriff galt demnach nicht näher genannten Zielen in Kusair, einer ländlichen Region in Homs.



Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Bombardierungen. Dabei seien Munitions- und Waffenlager zerstört worden, die der libanesischen Hisbollah-Miliz gehört hätten.

