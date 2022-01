Die Krise in Kasachstan ist mit dem Abzug der ausländischen Truppen offenbar zu einem Ende gekommen. (picture alliance / dpa / TASS / Valery Sharifulin)

Das letzte Kontingent russischer Truppen sei heute abgezogen, teilte das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Nur-Sultan mit. Soldaten der Organisation des Vertrags über die kollektive Sicherheit OVKS hatten sich fast zwei Wochen in Kasachstan aufgehalten. Präsident Tokajew hatte das Bündnis um Hilfe gerufen.

Heute wurde auch in den letzten Städten und Regionen der Ausnahmezustand aufgehoben, darunter in der von Ausschreitungen besonders schwer betroffenen Wirtschaftsmetropole Almaty.

In Kasachstan hatte es zu Monatsbeginn zunächst Proteste gegen eine Verdopplung der Preise für Gas an Tankstellen gegeben. Die Demonstrationen schlugen nach wenigen Tagen in Gewalt um. Es gab mehr als 200 Tote.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.