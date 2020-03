Die Nato beruft eine Expertengruppe ein, die Vorschläge machen soll, wie das Militärbündnis reformiert werden kann.

Generalsekretär Stoltenberg teilte in Brüssel mit, diese Gruppe solle aus fünf Frauen und fünf Männern aus den Mitgliedstaaten bestehen. Den Vorsitz übernimmt der frühere Bundesinnen- und Verteidigungsminister de Maiziere zusammen mit dem ehemaligen US-Diplomaten Mitchell. Die Nato folgt mit der Berufung der Expertengruppe einem Vorschlag von Außenminister Maas.



Hintergrund ist die massive Kritik des französischen Präsidenten Macron. Er hatte der Nato wörtlich vorgeworfen, dem "Hirntod" erlegen zu sein. Die USA und Europa würden ihre Aktivitäten nur unzureichend koordinieren, und die Türkei gehe als Nato-Mitglied aggressiv in Nordsyrien vor, so die Vorwürfe Macrons.