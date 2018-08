In Serbien hat die Polizei ein Sommer-Jugendcamp russischer und serbischer rechts-extremer Gruppen aufgelöst.

Bei dem Zeltlager im Zlatibor-Gebirge hatten Trainer aus beiden Ländern Kinder und Jugendliche in Militäruniform im Gebrauch von Schusswaffen und Messern unterrichtet. Manche Teilnehmer waren erst zwölf Jahre alt. Serbiens Innenminister Stefanovic sagte, das Camp sei wegen der Gefahr des Kindesmissbrauchs aufgelöst worden. Die Organisatoren erklärten, man habe die Jugendlichen in Selbstverteidigung unterrichten und die traditionelle serbisch-russische Freundschaft fördern wollen. Ein ähnliches Camp war im vergangenen Jahr in Russland veranstaltet worden.