Frankreich wird mehr als 2.000 Soldaten aus der afrikanischen Sahelzone abziehen.

Sein Land habe weder die Berufung noch den Willen, ewig in der Region zu bleiben, sagte der französische Präsident Macron nach Gesprächen mit den Staatschefs der betroffenen Länder. Der Rückzug werde schrittweise in den kommenden sechs Monaten erfolgen. Frankreich hatte 2013 Truppen nach Mali geschickt, um islamistische Rebellen zu bekämpfen. Später wurden Einheiten auch in den Tschad, den Niger, nach Burkina Faso und Mauretanien entsandt, um die Sahelzone zu stabilisieren. Gegenwärtig ist Frankreich mit mehr als 5.000 Soldaten vor Ort. Bis zum Jahresende sollen im Norden Malis Stützpunkte geschlossen werden. Auch die Bundeswehr hat in dem afrikanischen Land mehrere Hundert Soldaten stationiert.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.