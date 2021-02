Die türkische Regierung hat im Streit mit den USA über den Militäreinsatz gegen Stellungen der kurdischen Rebellenorganisation PKK im Nordirak den amerikanischen Botschafter einbestellt.

Man wolle so deutlich wie möglich die Reaktion auf die Stellungnahme der Vereinigten Staaten übermitteln, teilte die Regierung in Ankara mit. Die USA hatten den Einsatz verurteilt.



Ankara wirft der PKK vor, deren Milizen im Nordirak hätten 13 entführte Staatsbürger exekutiert. Die Rebellenorganisation erklärte, die Menschen seien bei einem türkischen Bombenangriff getötet worden. Gestern nahm die Polizei in der Türkei in zahlreichen Städten mehr als 700 Personen fest. Ihnen werden Verbindungen zur PKK vorgeworfen.

