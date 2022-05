Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. (imago stock&people)

Es laufe gut für Staatschef Putin, erklärte der Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Der Kreml werde erst dann ernsthaft zu verhandeln beginnen, wenn er befürchten müsse, durch eine Fortführung des Krieges mehr zu verlieren als zu gewinnen, sagte Masala der Deutschen Presse-Agentur. Die russische Armee habe ihre Strategie erfolgreich geändert. Sie gehe nicht mehr breit an der Front vor, sondern habe ihre Truppen zusammengezogen, um an kleineren Teilabschnitten voranzukommen. Als weiteren Grund für die militärischen Erfolg benannte Masala das Fehlen schwerer Waffen auf Seiten der Ukraine. Die Regierung in Kiew forderte den Westen heute erneut mit Nachdruck auf, diese zu liefern.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.