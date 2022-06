Erst wenn die russische Militärlage deutlich schlechter aussehe als derzeit, gebe es Spielraum für Verhandlungen, vermuten Diplomaten und Militärexperten. (IMAGO/SNA)

"Leider hat die Ukraine nicht schon früher schwere Waffen bekommen", sagte Babst im Deutschlandfunk (Audiolink). "Der Blutzoll, den die Ukraine zahlt, wäre vermeidbar gewesen." Die NATO-Staaten könnten die Waffen liefern, die die Ukraine fordert und hätten das schon längst machen können. Bei der Liste, die der ukrainische Präsidialamtsberater Mychailo Podolyak gestern vorgelegt hatte, handele es sich natürlich Maximalforderungen. Podolyak hatte von 1.000 Haubitzen, 500 Panzer und 1.000 Drohnen sowie anderen schwere Waffen gesprochen. Diese Menge sei nötig, um den Krieg zu beenden, hieß es.

"Verbrecherisches Regime in Moskau"

Die Militärexpertin kritisierte den Wunsch mancher westlicher Politiker nach diplomatischen Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin. Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien würden sich dafür einsetzen. "Ich glaube nicht, dass die Ukraine dazu bereit ist. Und auch die russische Regierung hat kein Interesse daran", sagte Babst. Die russische Führung wolle den ukrainischen Staat auslöschen. Russlands ehemaliger Präsident Medwedew, der mittlerweile stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats ist, hatte gestern auf Telegram die Frage gestellt: "Wer hat denn gesagt, dass die Ukraine in zwei Jahren überhaupt noch auf der Weltkarte existieren wird?"

Babst drängt auf mehr Klarheit in der politischen Diskussion: "Wie ist unsere Einstellung gegenüber der Ukraine? Wie stellen wir uns gegenüber dem Aggressor, diesem verbrecherischen, kleprokratischen Regime in Moskau auf?" Eine gesichtswahrende Lösung sei nun wirklich keine Option. "Ich bin der Meinung, wir müssen dieses Regime in Moskau mit aller Konsequenz zurückdrängen, eindämmen und isolieren."

Zerissenheit der NATO

Den Zustand der NATO beschrieb Babst als zerissen, auch wenn das Verteidigungsbündnis Einigkeit demonstriere. "Was sollen sie auch sonst nach außen sagen", stellte die ehemalige beigeordnete NATO-Generalsekretärin fest. Selbst der Beitritt Schwedens und Finnlands werde von einem NATO-Mitglied, der Türkei, infrage gestellt. "Das sind nicht nur kleine Meinungsverschiedenheit, sondern echte Probleme. Und das während eines Kriegs mitten in Europa."

Kampf des politischen Willens

Babst sprach im Deutschlandfunk von einem Kampf unterschiedlicher Systeme und einem Kampf des politischen Willens. "Und Präsident Putin hat einen ausgesprochen starken politischen Willen." Der politische Wille der westlichen Staaten müsse genauso ausgeprägt sein. Am Ende komme es auf die Entschlossenheit an. Sie mahnte: "Wenn dieser Wille nachlässt, die Ukraine zu unterstützen und uns gegen Putin aufzustellen, dann können wir einpacken."

