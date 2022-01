Das Land habe die Bedingungen dafür nicht erfüllt, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Die Gelder würden nun auf andere Programme umgeschichtet, hieß es lediglich ohne nähere Angaben. Nicht erwähnt wurde, dass erst am Dienstag ein Waffenverkauf von mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Ägypten genehmigt worden war. Es handelt sich dabei um den Verkauf von Transportflugzeugen und Radarsystemen.

Die ägyptische Regierung ist in den vergangenen Jahren verstärkt gegen Andersdenkende vorgegangen, Tausende wurden inhaftiert.

