Ein Bundeswehrsoldat sichert das Gelände um das Camp Castor in Mali. (picture alliance / NurPhoto / Markus Heine)

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin sagte, das Bundeswehr-Transportflugzeug mit 75 Einsatzkräften an Bord habe abgedreht und lande nun auf der spanischen Insel Gran Canaria. Die Maschine war auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen gestartet und wollte zum Lufttransportstützpunkt in Niger reisen. Die Bundeswehr unterhält dort ein logistisches Drehkreuz für den Einsatz in der Sahelregion.

Die Militärjunta in Mali behindert seit fast einer Woche den Flugverkehr der UNO-Mission Minusma. Auslöser ist ein Streit um Sanktionen der Nachbarländer. Die Bundeswehr ist in Mali mit mehr als 1.300 Einsatzkräften vort Ort.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.