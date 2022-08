Der Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing (picture alliance / ASSOCIATED PRESS - Alexander Zemlianichenko)

Die Mitglieder des Sicherheitsrates hätten den Vorschlag einstimmig unterstützt, heißt es in der regimetreuen Zeitung "Global New Light of Myanmar". Die Militärführung habe zudem eine Parlamentswahl in Aussicht gestellt. Ein Datum nannte das Blatt nicht.

Das Militär hatte den Ausnahmezustand nach dem Putsch gegen die Regierung von Aung San Suu Kyi im Februar letzten Jahres verhängt und immer wieder verlängert. Der Vorwurf gegen die Regierung lautete auf Wahlbetrug. Wahlkommission und internationale Beobachter haben dies zurückgewiesen.

