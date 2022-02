Ukraine-Russland-Konflikt (dpa-infografik / Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Bei den Manövern kämen auch rund 70 Militärfahrzeuge, darunter Panzer sowie Drohnen zum Einsatz. Ziel sei das Training für den Kampfeinsatz.

Russland hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Nach Einschätzung von US-Außenminister Blinken muss jederzeit mit einem russischen Einmarsch gerechnet werden. Er widersprach damit der Einschätzung einiger Experten, die einen Angriff während der Olympischen Winterspiele für unwahrscheinlich halten.

Nato beschließt Ausbau der Truppenpräsenz an der Ostflanke

Die Nato hat angesichts des russischen Truppenaufmarsches den Ausbau ihrer Präsenz im östlichen Bündnisgebiet auf den Weg gebracht. Unter anderem in Rumänien sollen Nato-Truppen stationiert werden. Bislang gibt es solche multinationalen Einheiten nur in den baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland sowie in Polen.

Der Beschluss der Alliierten soll am nächsten Mittwoch bei einem Treffen der Verteidigungsminister noch einmal bestätigt und dann offiziell verkündet werden.

