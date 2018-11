Angesichts der politischen Spannungen zwischen westlichen Staaten und Moskau hat der Linken-Verteidigungsexperte Neu eine Wiederbelebung des Nato-Russland-Rats gefordert. Zumindest auf Ebene der Außen- und Verteidigungsminister müsse wieder konkret über vertrauensbildende Maßnahmen diskutiert werden, sagte der Linken-Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk.

Nur zu sagen, der andere müsse mit Provokationen aufhören, sei absurd (Audio). Beide Seiten müssten deeskalieren und bereit zu Gesprächen sein. Neu kritisierte, in dieser Frage seien auch die Nato-Staaten bisher nicht sonderlich aktiv.



Mit Blick auf das derzeit in Norwegen stattfindende Nato-Manöver betonte Neu, solche Übungen seien immer auch eine Machtdemonstration. Russland habe zuvor ähnliche Übungen abgehalten. Zwar wollten beide Seiten keinen Krieg, doch gebe es eine Vielzahl an Aufrüstungsmaßnahmen. Man könne eine permanente Verschlechterung der Beziehungen beobachten.



Das Nato-Manöver "Trident Juncture" ist das größte seit Ende des Kalten Krieges. Es soll noch bis nächste Woche dauern. Insgesamt nehmen daran rund 50.000 Soldaten teil. Russland beobachtet die Übung mit Argwohn.