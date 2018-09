Russland beginnt sein größtes Militärmanöver seit den Zeiten der Sowjetunion 1981.

Das russische Verteidigungsministerium will 300.000 Soldaten, 36.000 Panzer, hunderte Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen sowie 80 Marineschiffe einsetzen. Das Großmanöver findet im Osten Sibiriens statt und richte sich prinzipiell gegen kein anderes Land, sagte Generalstabschef Gerassimow in Moskau. Dem westlichen Militärbündnis Nato signalisiere das Manöver, dass die russische Regierung den Schwerpunkt auf das Einüben von Großkonflikten lege. Auch China und die Mongolei beteiligen sich an der Militärübung.