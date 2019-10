Die Europäische Union wird wegen der Militäroffensive in Syrien über Sanktionen gegen die Türkei beraten.

Die französische Europa-Staatssekretärin de Montchalin kündigte an, dass die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in der kommenden Woche über Strafmaßnahmen diskutieren werden. Man werde nicht untätig bleiben, betonte sie. Für Zivilisten in Nordsyrien und für Europas kurdische Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS sei die Situation schockierend. EU-Ratspräsident Tusk teilte auf Twitter mit, die Türkei müsse verstehen, dass die Mitgliedsländer in Sorge vor einer neuen humanitären Katastrophe seien. Er wies zudem die Drohung des türkischen Präsidenten Erdogan zurück, im Falle weiterer Kritik Millionen Flüchtlinge nach Europa zu schicken. Diese sei völlig unangebracht, betonte Tusk.



Seit drei Tagen geht das türkische Militär in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht.