Russlands Präsident Putin hat die Verdienste der Roten Armee bei der Befreiung vom Hitler-Faschismus gewürdigt.

Die Weltgemeinschaft dürfe niemals vergessen, was die Soldaten damals geleistet hätten, sagte Putin in Moskau bei der Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Es sei unvorstellbar, was mit der Welt passiert wäre, wenn die Rote Armee sie nicht verteidigt hätte. Putin warnte zugleich vor Versuchen einer Geschichtsfälschung. Mit 27 Millionen Todesopfern hätten die Menschen in der Sowjetunion die Hauptlast des Zweiten Weltkriegs getragen, betonte er.



Die heutige Militärparade war ursprünglich für den 9. Mai geplant, wegen der Corona-Pandemie aber verschoben worden. Insgesamt nehmen rund 13.000 Soldaten an dem Aufmarsch teil. Viele Staatsgäste hatten wegen der weiterhin bestehenden Infektionsgefahr ihre Teilnahme auch für heute abgesagt. Deutschland ist mit dem Botschafter vertreten. Die Stadt Moskau rief die Bevölkerung dazu auf, sich die Militärparade im Fernsehen anzuschauen.