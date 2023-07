Frankreich feiert seinen Nationalfeiertag (AFP / MARTIN BUREAU)

An der Parade sind in diesem Jahr Soldaten aus etwa 15 Ländern beteiligt, unter anderem aus Benin, dem Senegal und Madagaskar. Vorgeführt werden auch mehrere Waffensysteme, die Frankreich in die Ukraine geliefert hat.

Die Feiern zum 14. Juli finden unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Grund dafür sind Unruhen, die nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle aufgeflammt waren.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.