Die irakische Regierung will offenbar der Entschließung des Parlaments Folge leisten und den Abzug der US-Truppen aus dem Land durchsetzen. Das Büro des irakischen Ministerpräsidenten Mahdi erklärte in Bagdad, der Regierungschef habe US-Außenminister Pompeo in einem Telefongespräch zur Ausarbeitung eines Plans für den Truppenabzug aufgefordert.

Die USA sollten zu diesem Zweck Gesandte in den Irak schicken. Das irakische Parlament hatte am vergangenen Sonntag den Abzug aller ausländischen Truppen verlangt und damit auf die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen US-Luftschlag reagiert.



Im Irak sind auch Soldaten der Bundeswehr stationiert. Nach Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages wäre ihr Verbleib in dem Land gegen den Willen der irakischen Regierung völkerrechtswidrig. Dies geht aus einem Gutachten hervor, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert.



Die Außenminister der EU erörtern am Nachmittag den Konflikt zwischen dem Iran und den USA und dessen Auswirkungen auf die geopolitische Lage. An dem Treffen in Brüssel nimmt auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg teil.