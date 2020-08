Militärputsch in Mali "Große Begeisterung, dass Keita nicht mehr im Amt ist"

Streben die Militärs nach dem Sturz von Ibrahim Boubacar Keita eine neue Zivilregierung an? Das sei glaubwürdig, sagte Christian Klatt, Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bamako, im Dlf. Wahlen zu organisieren, werde in dem klammen und unsicheren Land allerdings schwierig.

Christian Klatt im Gespräch mit Britta Fecke

