Bei neuerlichen Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar sind mehrere Menschen getötet worden.

Nach Augenzeugenberichten haben Sicherheitskräfte in der einstigen Hauptstadt Yangon Schüsse abgefeuert. Dabei soll mindestens ein Mensch getötet worden sein, mindestens drei weitere Personen seien schwer verletzt worden. Auch in anderen Landesteilen soll es Tote bei Protesten gegeben haben.



Nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden bei den Protesten in Myanmar seit dem Militärputsch Anfang Februar fast 235 Menschen getötet. Die UNO spricht bislang von 150 Toten.

