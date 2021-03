Die USA haben mit Handelsbeschränkungen auf die Gewalt durch das Militärregime in Myanmar reagiert. Die Exportsperren betreffen unter anderem Waffen.

US-Behörden setzten mehrere Ministerien des südostasiatischen Landes, darunter das Verteidigungs- und Innenministerium, auf eine sogenannte schwarze Handelsliste. Das US-Außenministerium teilte in Washington mit, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um auf die zunehmende Gewalt nach dem Putsch zu reagieren.



Zuvor hatten US-Behörden einen Transfer von rund einer Milliarde Dollar aus der US-Notenbank nach Myanmar blockiert. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, die Zentralbank Myanmars habe am 4. Februar die Umbuchung veranlasst. Reuters beruft sich auf mehrere Informanten, unter anderem in der US-Regierung. Offizielle Stellungnahmen erhielt die Agentur nicht.



Das Militär in Myanmar hatte Anfang Februar die Regierung aus dem Amt geputscht und führende Politiker unter Hausarrest gestellt. Seither versuchen die neuen Machthaber, jeglichen Protest gewaltsam zu unterdrücken. Die UNO berichtet, dass dabei mindestens 54 Menschen getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.