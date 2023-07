Mali

Militärregierung begrüßt Ende der UNO-Mission

Die Militärjunta in Mali hat das bevorstehende Ende der UNO-Friedensmission in dem westafrikanischen Land begrüßt. Die Entscheidung versetze die Regierung in die Lage, sich selbst um die Sicherheit Malis zu kümmern, erklärte Außenminister Diop im staatlichen Fernsehen.

01.07.2023