Ein Soldat der Minusma-Mission der UNO steht neben einem Wagen, der von einem Sprengsatz getroffen wurde. (Archivbild von 2016) (Souleymane Ag Anara / AFP)

Er müsse Mali binnen 48 Stunden verlassen, hieß es in einer Erklärung, die im Fernsehen verlesen wurde. Darin war zur Begründung von destabilisierenden und subversiven Handlungen die Rede. Andali habe sich angemaßt, für Sitzungen Vertreter der Zivilgesellschaft auszusuchen und habe dabei die Behörden und die nationalen Institutionen ignoriert. Dies sei zuletzt bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zu Mali am 27. Januar deutlich geworden, auf der eine Menschenrechtsaktivistin die Regierung scharf kritisiert hatte.

Am 31. Januar forderten UNO-Rechtsexperten in Genf eine unabhängige Untersuchung möglicher Übergriffe und Kriegsverbrechen in Mali durch Regierungstruppen und an ihrer Seite kämpfende Wagner-Söldner.

Die UNO-Mission Minusma soll die Zivilbevölkerung seit rund zehn Jahren vor islamistischen Milizen schützen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.