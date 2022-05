Ein Soldat der malischen Armee, Archivfoto (imago images/Joerg Boethling)

Laut einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung soll eine kleine Gruppe von Offizieren in der vergangenen Woche einen Staatsstreich versucht haben. Dabei seien sie von einem westlichen Staat unterstützt worden, hieß es. Die Verantwortlichen seien verhaftet worden.

2012 hatte in Mali eine islamistische Aufstandsbewegung begonnen. 2020 übernahm das Militär die Macht. Die Bundeswehr war in Mali an einer EU-Ausbildungsmission beteiligt sowie an der UNO-Stabilisierungsmission Minusma. Während das Mandat für den EU-Einsatz endet, hat die Bundesregierung vor einigen Tagen ein neues Mandat für die UNO-Mission beschlossen.

