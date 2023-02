Chef der Junta in Myanmar:Min Aung Hlaing. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS - Alexander Zemlianichenko)

Ein Sprecher verhängte es für 37 Gebiete des Landes, in denen die Armee gegen Guerillagruppen und Milizen kämpft. Erst am Mittwoch hatte das Regime den Ausnahmezustand in Myanmar um sechs Monate verlängert. Daurch werden sich voraussichtlich auch die von der Junta angekündigten Wahlen verzögern.

Das Militär im früheren Birma hatte im Februar 2021 geputscht, die damalige Regierung abgesetzt und deren faktische Chefin Aung San Suu Kyi festgenommen. Die Junta steht deshalb und wegen der brutalen Vertreibung der muslimischen Minderheit der Rohingya international in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.