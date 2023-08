Nach Putsch in Niger

Die Zentrale der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS in Abuja, der Hauptstadt Nigerias (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Das ECOWAS-Bündnis hatte den Putschisten im Niger ein Ultimatum gestellt, den abgesetzten Präsidenten Bazoum binnen 15 Tagen freizulassen und wieder einzusetzen. Ansonsten werde man Maßnahmen ergreifen, die den Einsatz von Gewalt beinhalten könnten.

Deutschland hat inzwischen die Unterstützung für den Niger ausgesetzt. Eine Sprecherin des Entwicklungsministeriums sagte in Berlin, man habe bereits in der vergangenen Woche alle Zahlungen an die Regierung des Landes eingestellt. Außerdem sei entschieden worden, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit auszusetzen. Aus dem Auswärtigen Amt wurde darauf hingewiesen, dass auch alle direkten Unterstützungszahlungen an das Land gestoppt worden seien.

