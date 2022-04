Militante Palästinenser feuern wieder Raketen wie diese (Archiv) auf Israel ab. (APA Images via ZUMA Wire)

Mehrere Geschosse seien auf israelischem Gebiet niedergegangen, ohne Schaden anzurichten, teilte die israelische Armee mit. Augenzeugen zufolge schlug eine Rakete noch im Gazastreifen ein und verletzte zwei Menschen.

Gestern hatte es wieder Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt gegeben. Der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond meldete 57 Verletzte. Die Polizei berichtete von zahlreichen vermummten Personen, die Steine und Feuerwerkskörper geworfen hätten. Einige muslimische Gläubige hätten erfolglos versucht, die Steinewerfer zu stoppen. Die Zusammenstöße in Jerusalem halten seit einer Woche an.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.