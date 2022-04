Israels Iron-Dome-Raketenabwehrsystem fängt Raketen ab, die aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert werden. (Ashraf Amra/APA Images via ZUMA/dpa)

Eine ging im Hof eines Hauses nieder, vier weitere wurden nach israelischen Angaben vom Raketenabwehrsystem abgefangen. Verletzte gab es nicht. Die israelische Armee erklärte, als Antwort habe man unter anderem einen unterirdischen Komplex im Gazastreifen beschossen, der für den Bau von Raketentriebwerken genutzt worden sei.

Die grenzübergreifenden Angriffe erfolgten vor dem Hintergrund israelisch-palästinesischer Spannungen in Jerusalem. Am Wochenende hatte es auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischer Polizei gegeben. Die Lage war besonders angespannt, weil jüdische, christliche und islamische Feiertage in diesem Jahr zusammenfielen.

