Das muss man nicht verstehen. Bis zu 39 Milliarden Euro könnte Italien nutzen, für direkte oder indirekte Gesundheitsausgaben, ohne Bedingungen. Eine gewaltige Summe für einen Sektor, in dem Italien Investitionen dringend braucht. Da sollte jede Regierung begeistert zugreifen. Sollte. Aber die italienische tut es nicht. Weil Parteiinteressen und diffuse Angst vor einer populistischen Wutwelle offensichtlicher schwerer wiegen als das Wohl des Landes.

Richtig ist, dass die Stichworte Euro-Rettungsfonds, ESM, bei vielen Italienern ablehnende Reflexe provozieren. Zu sehr haben sich die Erinnerungen an den Umgang der sogenannten Troika mit Griechenland in das kollektive Gedächtnis des Landes gebrannt. Die Italiener haben damals sehr genau verfolgt, wie die Europäische Union mit Athen umgegangen ist. Wir wollen nicht die nächsten sein, die nicht mehr Herr im eigenen Haus sind und sozial leiden müssen, war damals eine verbreitete Grundstimmung in Italien.

Gesundheitssystem gehen Milliarden verloren

Daher ist nachvollziehbar, dass Italien alles was aus Richtung ESM kommt, mit spitzen Fingern anfasst. Nicht verständlich ist, dass die größte Regierungspartei und auch der Ministerpräsident nicht zur Kenntnis nehmen wollen, was die EU-Finanzminister vergangene Woche wirklich beschlossen haben. Ein Hilfspaket mit Zugeständnissen, um in erster Linie den Italienern ihre Befürchtungen zu nehmen. Dass Rom trotzdem Nein sagt, zeigt vor allem eins: Wie lange populistische Botschaften toxisch bleiben. Jahrelang hat unter anderem die regierende Fünf-Sterne-Bewegung den ESM als Teufelszeug gebrandmarkt. Vereinfachend, zuspitzend, polemisch, erfolgreich. Jetzt mag sie ihre Anhänger von den Bäumen, auf die sie sie gejagt hat, nicht runterholen. Egal, wenn dadurch dem italienischen Gesundheitssystem Milliarden verloren gehen.

Für das Land und die italienischen Bürger aber ist das fatal. Italien könnte das Geld nutzen, um sein Gesundheitssystem, seine Intensivmedizin, seine Gesundheitsforschung auf Spitzenniveau zu bringen. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass dies nötig ist.

Das Nein ist eine populistische Geste

Unbestritten ist, dass die 39 Milliarden über den ESM nicht ausreichen. Dass es mehr Geld braucht, um auch die wirtschaftlichen Schäden der Coronavirus-Krise in Italien auszugleichen. Aber dafür gibt es ja die beiden anderen Teile des beschlossenen Hilfspakets. Dadurch kann Italien Hunderte Milliarden bekommen, über die Europäische Investionsbank und durch die Hilfen beim Kurzarbeitergeld.

Das Nein zu den Hilfen aus dem ESM ist eine populistische Geste und politisch sehr kleines Karo. Es beruhigt die Fünf-Sterne-Bewegung, nimmt den Europagegnern der oppositionellen Rechten Wind aus den Segeln und hilft der italienischen Regierung, politisch problemloser über die nächsten Wochen zu kommen. Aber es schadet dem Land. Und auch der Glaubwürdigkeit Italiens in Europa. Das könnte Conte in der kommenden EU-Gipfelschalte am 23. April zu spüren bekommen. Die Chancen des italienischen Regierungschefs, seine Amtskollegen doch noch von den Eurobonds zu überzeugen, sind durch das Nein zum ESM nicht gestiegen.