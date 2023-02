Europäische Union

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Investitionen in klimafreundliche Investitionen vorantreiben. (AFP / JOHN THYS)

Die Industrie in allen Mitgliedsländern stehe unter starkem Druck, nicht zuletzt weil Subventionen in Ländern wie den USA und China die Wettbewerbsbedingungen verzerrten, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. Ein sogenannter Industrieplan sehe vor, Mittel in dreistelliger Milliardenhöhe aus anderen Fonds in den Klimaschutz umzuleiten. Zudem plane die Kommission, die Regeln für Staatshilfen zu lockern, Klimaschutz-Projekte schneller zu genehmigen und Handelsabkommen zur Sicherung knapper Rohstoffe zu forcieren. Wie viel Geld genau gebraucht werde, sagte von der Leyen nicht.

Über die Vorschläge der Kommission wird den Angaben zufolge bei einem EU-Gipfel kommende Woche beraten. Im März sollen Gesetzesentwürfe vorliegen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.