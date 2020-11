Der französische Konzern Thales wird vier deutsche Kriegsschiffe mit Kampfsystemen für 1,5 Milliarden Euro ausrüsten.

Nach Angaben des Unternehmens wurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet. Zu dem Kampfsystem gehörten unter anderem Radar- und Satellitengeräte, Kommunikationstechnik und Raketenabschussrampen. Produziert werden solle es im niederländischen Hengelo, in Kiel und in Wilhelmshaven in Zusammenarbeit mit einer Reihe deutscher Subunternehmer. Zugleich hieß es, die vier deutschen Kriegsschiffe würden in der niederländischen Damen-Werft gefertigt. Das erste von ihnen solle in acht Jahren einsatzfähig sein.

